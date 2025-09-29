به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست تایید کرد که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، انزوای بین‌المللی این رژیم حتی در میان نزدیکترین متحدانش را تشدید می‌کند.

این روزنامه در مقاله‌ای خاطرنشان کرد که آمریکا، نزدیکترین متحد رژیم اسرائیل، در حال از دست دادن صبر خود در برابر سیاست‌های «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.

در این گزارش آمده است که سخنرانی نتانیاهو در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خروج گسترده دیپلمات‌ها از سالن روبرو شد و انتقاد او از کشورهای غربی که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، با هیچ پاسخی مواجه نشد.

این روزنامه افزود که اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) ممکن است تیم‌های اسرائیلی را از مسابقات حذف کند. همچنین برخی از کشورهای اروپایی به دنبال جلوگیری از شرکت اسرائیل در مسابقات یوروویژن ۲۰۲۶ هستند.

