خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

موشک‌های تاماهاک شرایط را برای کی‌یف تغییر نمی‌دهند

موشک‌های تاماهاک شرایط را برای کی‌یف تغییر نمی‌دهند
کد خبر : 1693235
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که تامین موشک‌های تاماهاک، برگ برنده اوکراین در میدان نبرد نخواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت که تامین احتمالی موشک‌های کروز «تاماهاک» آمریکایی برای اوکراین،  تغییر بنیادینی در شرایط این کشور در میدان نبرد ایحاد نمی‌کند.

پسکوف در واکنش به اظهارات واشنگتن درباره تامین موشک‌های تاماهاک برای کی‌یف گفت: «حتی اگر این اتفاق رخ دهد و ایالات متحده موشک های تاماهاک برای اوکرای ارسال کند، در حال حاضر هیچ چیز قطعی وجود ندارد که بتواند در خطوط مقدم برای رژیم کی‌یف تغییر دهنده بازی باشد. هیچ سلاح جادویی وجود ندارد و موشک‌های تاماهاک یا سایر موشک‌ها به سادگی نمی‌توانند تغییر دهنده باشند»

پیشتر «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که واشنگتن درحال بررسی فروش موشک‌های تاماهاک به متحدان ناتو است  تا انها این موشک‌ها را به کی‌یف ارسال کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی