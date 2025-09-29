پسکوف:
موشکهای تاماهاک شرایط را برای کییف تغییر نمیدهند
سخنگوی کاخ کرملین گفت که تامین موشکهای تاماهاک، برگ برنده اوکراین در میدان نبرد نخواهند بود.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت که تامین احتمالی موشکهای کروز «تاماهاک» آمریکایی برای اوکراین، تغییر بنیادینی در شرایط این کشور در میدان نبرد ایحاد نمیکند.
پسکوف در واکنش به اظهارات واشنگتن درباره تامین موشکهای تاماهاک برای کییف گفت: «حتی اگر این اتفاق رخ دهد و ایالات متحده موشک های تاماهاک برای اوکرای ارسال کند، در حال حاضر هیچ چیز قطعی وجود ندارد که بتواند در خطوط مقدم برای رژیم کییف تغییر دهنده بازی باشد. هیچ سلاح جادویی وجود ندارد و موشکهای تاماهاک یا سایر موشکها به سادگی نمیتوانند تغییر دهنده باشند»
پیشتر «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که واشنگتن درحال بررسی فروش موشکهای تاماهاک به متحدان ناتو است تا انها این موشکها را به کییف ارسال کنند.