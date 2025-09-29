منابع آگاه خبر دادند:
کوشنر و ویتکاف از دست نتانیاهو خسته شدهاند
اکسیوس، به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا در صورت به نتیجه رسیدن طرحش درباره صلح در غزه بسیار از نخستوزیر اسرائیل عصبانی میشود
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اکسیوس، به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا در صورت به نتیجه رسیدن طرحش درباره صلح در غزه بسیار از نخستوزیر اسرائیل عصبانی میشود.
اکسیوس، به نقل از مشاوران «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا گزارش داد: «روند صلح غزه آزمونی برای اعتبار رئیس جمهور است.»
این منابع افزودند: «اگر ترامپ نتانیاهو را به پایان جنگ متقاعد نکند، هر آنچه ترامپ میخواهد در خاورمیانه به دست آورد، تضعیف خواهد شد.»
این گزارش افزود: «ویتکاف و کوشنر از نتانیاهو خسته شدهاند. ویتکاف با اسرائیل و کوشنر با کشورهای عربی سر و کار داشتند، اما آنها به نقطه ناامیدی از اسرائیل رسیدهاند.»