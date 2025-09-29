به گزارش اینا به نقل از تاس، «ال پایس» گزارش داد که اسپانیا عبور هواپیماها یا کشتی‌های آمریکایی حامل سلاح، مهمات یا تجهیزات نظامی برای رژیم صهیونیستی از طریق پایگاه‌های خود در روتا (کادیز) و مورون د لا فرونترا (سویا) را وتو کرده است.

به گفته این روزنامه اسپانیایی، این وتو شامل کشتی‌هایی می‌شود که مستقیما یا از طریق یک مکان واسطه به سمت اراضی اشغالی حرکت می‌کنند.

با این حال، این کشور هواپیماها یا کشتی‌های باری آمریکا را در پایگاه‌های خود بازرسی نمی‌کند.

این تصمیم به دنبال اقدامات اخیر مادرید علیه تل آویو در پی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گرفته شده است. پیش از این، شورای وزیران اسپانیا حکمی را مبنی بر ممنوعیت عرضه سلاح به رژیم اسرائیل تصویب کرده بود.

