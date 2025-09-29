نبیه بری:
ارتش لبنان متعلق به کل کشور است
رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد ارتش متعلق به کل کشور است و هرگونه خدشه وارد کردن به آن ممنوع است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به انتقادها از ارتش لبنان تاکید کرد ارتش متعلق به کل کشور است و هرگونه خدشه وارد کردن به ارتش ممنوع است.
نبیه بری به روزنامه الجمهوریه لبنان گفت که ارتش لبنان خط قرمز است و هدف قرار دادن آن از سوی هر کسی ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد که خدشه وارد کردن به ارتش ممنوع است چرا که ارتش به هیچ طرفی تعلق ندارد و حامی هیچ طرفی در برابر طرف دیگر نیست.
وی افزود که ارتش برای کل کشور است.