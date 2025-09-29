به گزارش ایلنا به نقل از کی‌یف ایندپندنت، «کیث کلا» فرستاده ویژه آمریکه در اوکراین، روز گذشته -یکشنبه- در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که واشنگتن در موارد خاصی حملات اوکراین به عمق خاک روسیه را مجاز دانسته است.

در پاسخ به این سوال که آیا موضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، این است که اوکراین می‌تواند حملات دوربرد به عمق خاک روسیه انجام دهد، یا خیر، کلاگ گفت: «پاسخ مثبت است، از توانایی حمله عمیق استفاده کنید، چیزی به نام پناهگاه وجود ندارد».

بر اساس گزارش‌ها «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته گذشته،از وی درخواست کرده تا موشک‌های کروز دور برد «تاماهاک» را برای کی‌یف تامین کند.

