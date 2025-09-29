خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ویژه آمریکا:

اوکراین می‌تواند به عمق خاک روسیه حمله کند

اوکراین می‌تواند به عمق خاک روسیه حمله کند
کد خبر : 1693198
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده ویژه آمریکا در اوکراین گفت که کی‌یف می‌تواند به عمق خاک روسیه عمله کند.

به گزارش ایلنا به نقل از کی‌یف ایندپندنت، «کیث کلا» فرستاده ویژه آمریکه در اوکراین، روز گذشته -یکشنبه- در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که واشنگتن در موارد خاصی حملات اوکراین به عمق خاک روسیه را مجاز دانسته است.

در پاسخ به این سوال که آیا موضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، این است که اوکراین می‌تواند حملات دوربرد  به عمق خاک روسیه انجام دهد، یا خیر، کلاگ گفت: «پاسخ مثبت است، از توانایی حمله عمیق استفاده کنید، چیزی به نام پناهگاه وجود ندارد».

بر اساس گزارش‌ها «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته گذشته،از وی درخواست کرده تا موشک‌های کروز  دور برد «تاماهاک» را برای کی‌یف تامین کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی