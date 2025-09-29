اروپا توان جنگیدن با روسیه را ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه، امروز -دوشنبه- در پلتفرم تلگرام گفت که اروپا توان جنگ با روسیه را ندارد، اما اگر رهبران آن اشتباه کرده و آتش جنگ را شعله‌ور کنند، می‌تواند به درگیری با سلاح‌های کشتار جمعی تبدیل شود.

مدودف گفت: «روسیه به چنین جنگی، خصوصا با اروپای سرد و پیر نیازی ندارد».

مقام ارشد روس در مورد قدرت‌های اروپایی با بیان اینکه آنها به سادگی نمی‌توانند از پس جنگ با روسیه بر بیایند، افزود: «احتمال یک حادثه مرگبار همیشه وجود دارد».

وی اظهار داشت: «چنین درگیری‌ای خطر کاملا واقعی تبدیل شدن به جنگی با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را دارد».

