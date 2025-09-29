مدودف:
اروپا توان جنگیدن با روسیه را ندارد
مقام ارشد روس به کشورهای اروپایی هشدار داد که هرگونه درگیری با این کشور میتواند به جنگ با تسلیحات کشتار جمعی بدل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه، امروز -دوشنبه- در پلتفرم تلگرام گفت که اروپا توان جنگ با روسیه را ندارد، اما اگر رهبران آن اشتباه کرده و آتش جنگ را شعلهور کنند، میتواند به درگیری با سلاحهای کشتار جمعی تبدیل شود.
مدودف گفت: «روسیه به چنین جنگی، خصوصا با اروپای سرد و پیر نیازی ندارد».
مقام ارشد روس در مورد قدرتهای اروپایی با بیان اینکه آنها به سادگی نمیتوانند از پس جنگ با روسیه بر بیایند، افزود: «احتمال یک حادثه مرگبار همیشه وجود دارد».
وی اظهار داشت: «چنین درگیریای خطر کاملا واقعی تبدیل شدن به جنگی با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی را دارد».