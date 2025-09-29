خبرگزاری کار ایران
لوفت‌هانزا ۴ هزار کارمند خود را اخراج می‌کند
شرکت هواپیمایی ‌لوفت‌هانزا، امروز -دوشنبه- ‌اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۴ هزار کارمند مدیریتی خود را اخراج کند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، ‌شرکت هواپیمایی ‌لوفت‌هانزا، امروز -دوشنبه- ‌اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۴ هزار کارمند مدیریتی خود را اخراج کند.

این شرکت ‌توضیح داد که فرآیندهایی که قبلاً توسط این بخش‌ها انجام می‌شد، دیجیتالی، خودکار و یکپارچه خواهند شد.

این شرکت همچنین از افزایش اهداف مالی میان‌مدت خود خبر داد.

این بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی اروپا، با تقریباً ۱۰۳ هزار کارمند، قصد دارد به سود عملیاتی (سود قبل از بهره و مالیات) بین ۸ تا ۱۰ درصد از درآمدهای آینده خود دست یابد.

