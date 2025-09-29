خبرگزاری کار ایران
آمریکا درخواست اوکراین برای موشک‌های دوربرد تاماهاک را بررسی می‌کند

معاون رئیس جمهور آمریکا، ‌گفت که ایالات متحده درخواست اوکراین برای موشک‌های دوربرد تاماهاک را برای حمایت از تلاش‌هایش برای دفع تهاجم روسیه بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، ‌گفت که ایالات متحده درخواست اوکراین برای موشک‌های دوربرد تاماهاک را برای حمایت از تلاش‌هایش برای دفع تهاجم روسیه بررسی می‌کند.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، از ایالات متحده خواسته بود که این موشک‌ها را به کشورهای اروپایی بفروشد و سپس آن‌ها را به اوکراین ارسال کند.

ونس به فاکس نیوز ‌گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، «تصمیم نهایی» را در مورد اجازه دادن به این معامله خواهد گرفت.

وی افزود: «ما مطمئناً در حال بررسی تعدادی از درخواست‌های اروپایی‌ها هستیم.»

موشک‌های تاماهاک بردی تا ۲۵۰۰ کیلومتر دارند و یک دارایی قدرتمند در زرادخانه اوکراین خواهند بود.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
