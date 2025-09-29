به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، انصارالله یمن از حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

«یحیی سریع»، سخنگوی ارتش ملی یمن طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای ما با یک موشک بالستیک مافوق صوت اهدافی را در منطقه اشغالی یافا بمباران کردند.»

این بیانیه افزود: «پهپادهای ما منطقه اشغالی ام الرشرش را بمباران کردند و با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند.»

سریع افزود: «نیروهای مسلح یمن اقدام به اجرای عملیاتی نظامی ویژه با شلیک یک موشک بالستیک فراصوتی چند کلاهکه از نوع «فلسطین۲» کرد که چندین هدف حساس را در منطقه یافا اشغالی مورد اصابت قرار داد.»

