خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حماس:

بلر برای مردم فلسطین بدشگون است

بلر برای مردم فلسطین بدشگون است
کد خبر : 1692985
لینک کوتاه کپی شد.

جنبش مقاومت حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مدیریت امور فلسطین در غزه یا کرانه باختری یک مسئله داخلی فلسطینی است . ارتباطی با طرف‌های خارجی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، جنبش مقاومت فلسطینی حماس گفت که «تونی بلر»  نخست وزیر اسبق انگلیس چهره‌ای ناخوشایند در وضعیت فلسطین است.

این جنبش، از طریق «حسام بدران»، عضو دفتر سیاسی خود، تایید  کرد که هیچ پیشنهادی از طریق میانجیگران در مورد آتش‌بس در نوار غزه دریافت نکرده است  و توضیح داد که ارتباط دادن هر طرحی به این فرد خوشایند (تونی بلر) برای مردم فلسطین بدشگون است.

بدران تاکید کرد: «مدیریت امور فلسطین در غزه یا کرانه باختری یک مسئله داخلی فلسطینی است که باید با اجماع ملی حل شود. هیچ طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی حق ندارد نحوه مدیریت امور خود را به مردم فلسطین تحمیل کند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی