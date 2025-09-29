حماس:
بلر برای مردم فلسطین بدشگون است
جنبش مقاومت حماس در بیانیهای اعلام کرد که مدیریت امور فلسطین در غزه یا کرانه باختری یک مسئله داخلی فلسطینی است . ارتباطی با طرفهای خارجی ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، جنبش مقاومت فلسطینی حماس گفت که «تونی بلر» نخست وزیر اسبق انگلیس چهرهای ناخوشایند در وضعیت فلسطین است.
این جنبش، از طریق «حسام بدران»، عضو دفتر سیاسی خود، تایید کرد که هیچ پیشنهادی از طریق میانجیگران در مورد آتشبس در نوار غزه دریافت نکرده است و توضیح داد که ارتباط دادن هر طرحی به این فرد خوشایند (تونی بلر) برای مردم فلسطین بدشگون است.
بدران تاکید کرد: «مدیریت امور فلسطین در غزه یا کرانه باختری یک مسئله داخلی فلسطینی است که باید با اجماع ملی حل شود. هیچ طرف منطقهای یا بینالمللی حق ندارد نحوه مدیریت امور خود را به مردم فلسطین تحمیل کند».