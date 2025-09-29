پسکوف:
نشانهای از سوی کییف برای تمایل به ادامه مذاکرات دیده نمیشود
سخنگوی کرملین، گفت که هنوز هیچ نشانهای از سوی کییف مبنی بر احتمال از سرگیری مذاکرات بین هیئتهای روسیه و اوکراین وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت که هنوز هیچ نشانهای از سوی کییف مبنی بر احتمال از سرگیری مذاکرات بین هیئتهای روسیه و اوکراین وجود ندارد.
پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا نشانههایی مبنی بر از سرگیری مذاکرات بین هیئتهای روسیه و اوکراین وجود دارد، پاسخ داد: «نه، تاکنون هیچ نشانهای از سوی کییف وجود ندارد.»
دور سوم مذاکرات بین هیئتهای روسیه و اوکراین در ۲۳ ژوئیه در استانبول برگزار شد و دو طرف توافق کردند که تبادل پزشکی مجروحان و بیماران بدحال را به طور نامحدود ادامه دهند.
روسیه همچنین پیشنهاد داد که اوکراین گروههای کاری در مورد مسائل سیاسی، بشردوستانه و نظامی تشکیل دهد که از راه دور فعالیت کنند.