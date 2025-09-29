به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، ‌گفت که هنوز هیچ نشانه‌ای از سوی کی‌یف مبنی بر احتمال از سرگیری مذاکرات بین هیئت‌های روسیه و اوکراین وجود ندارد.

پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا نشانه‌هایی مبنی بر از سرگیری مذاکرات بین هیئت‌های روسیه و اوکراین وجود دارد، پاسخ داد: «نه، تاکنون هیچ نشانه‌ای از سوی کی‌یف وجود ندارد.»

دور سوم مذاکرات بین هیئت‌های روسیه و اوکراین در ۲۳ ژوئیه در استانبول برگزار شد و دو طرف توافق کردند که تبادل پزشکی مجروحان و بیماران بدحال را به طور نامحدود ادامه دهند.

روسیه همچنین پیشنهاد داد که اوکراین گروه‌های کاری در مورد مسائل سیاسی، بشردوستانه و نظامی تشکیل دهد که از راه دور فعالیت کنند.

