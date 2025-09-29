به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه فرانسه گفت سیاست‌های کنونی رژیم صهیونیستی امنیت آن را به خطر می‌اندازد و مانعی بر سر تلاش‌ها برای آزادی اسرای صهیونیست محسوب می‌شود.

‌«ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه همچنین هشدار داد اگر تل‌آویو به محاصره غزه ادامه دهد و جلوی تلاش‌ها برای صلح را بگیرد، اروپا ممکن است تحریم‌هایی علیه رژیم صهیونیستی در نظر بگیرد.

‌ وی خاطرنشان کرد: «بدون مشارکت اسرائیل، به صلح و ثبات در خاورمیانه دست نخواهیم یافت.»





