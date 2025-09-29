خبرگزاری کار ایران
سیاست‌های اسرائیل مانعی برای دستیابی به صلح است

وزیر خارجه فرانسه گفت سیاست‌های کنونی رژیم صهیونیستی امنیت آن را به خطر می‌اندازد و مانعی بر سر تلاش‌ها برای آزادی اسرای صهیونیست محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه فرانسه گفت سیاست‌های کنونی رژیم صهیونیستی امنیت آن را به خطر می‌اندازد و مانعی بر سر تلاش‌ها برای آزادی اسرای صهیونیست محسوب می‌شود.

‌«ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه همچنین هشدار داد اگر تل‌آویو به محاصره غزه ادامه دهد و جلوی تلاش‌ها برای صلح را بگیرد، اروپا ممکن است تحریم‌هایی علیه رژیم صهیونیستی در نظر بگیرد.

‌ وی خاطرنشان کرد: «بدون مشارکت اسرائیل، به صلح و ثبات در خاورمیانه دست نخواهیم یافت.»


 

