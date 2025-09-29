خبرگزاری کار ایران
حزب حاکم مولداوی ۵۳ کرسی در پارلمان این کشور کسب کرد

حزب حاکم مولداوی ۵۳ کرسی در پارلمان این کشور کسب کرد
کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی اعلام کرد که پنج حزب سیاسی با شمارش ۹۹.۰۳ درصد آرا، کرسی‌هایی را در انتخابات پارلمانی به دست آورده‌اند.

نتایج نشان داد که حزب حاکم «کار و همبستگی» ۵۳ کرسی را به دست آورد که ده کرسی کمتر از دور قبل است، در حالی که نیروهای مخالف ۴۸ کرسی را به دست آوردند.

حزب «بلوک ملی» با ۲۴.۳۶ درصد آرا و ۲۷ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت، در حالی که حزب «بلوک جایگزین» ۸.۰۲ درصد آرا و ۹ کرسی را به دست آورد.

حزب «ما» ۶.۲۴ درصد آرا را به دست آورد که ۶ کرسی به آن اختصاص داد. حزب «دموکراسی در میهن» نیز با ۵.۶۵ درصد آرا با آن مساوی شد و ۶ کرسی را به دست آورد.

 

