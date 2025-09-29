رسانه صهیونیستی: نباید ایران را دستکم بگیریم؛ جنگ بعدی سختتر و پرهزینهتر خواهد بود
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل الیوم» اذعان کرد که هرگونه جنگ جدید علیه ایران نهتنها کوتاهمدت و آسان نخواهد بود، بلکه برای رژیم صهیونیستی پرهزینهتر و پیچیدهتر از گذشته تمام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، روزنامه «اسرائیل الیوم» در گزارشی تحلیلی به بررسی احتمال رویارویی تازه با جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نوشت: تجربه اخیر نشان داد ایران با تابآوری سیاسی و بازسازی سریع ساختارها از نبرد گذشته عبور کرد.
این روزنامه عبری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل تصریح کرد: در حالی که در اسرائیل احساس پیروزی غالب بود، ایران با بازسازی سریع ساختار سیاسی و جایگزینی مسئولانی که هدف قرار گرفته بودند، نشان داد نظام سیاسی آن آسیبناپذیرتر از تصورات اولیه است.
«اسرائیل الیوم» تأکید کرد نباید احساس پیروزی ایران دستکم گرفته شود، بهویژه اکنون که مسیر احیای توافق هستهای با مانع مواجه شده و فشارهای غربی با بازگشت تحریمها افزایش یافته است. همین شرایط، تهران را در موضعی جسورانهتر قرار داده و به باور خود قادر است در جنگ احتمالی آینده دستاوردهایی داشته باشد که در نبرد گذشته به آن نرسید.
به نوشته روزنامه صهیونیستی، اگرچه اولویت ایران همچنان دستیابی به راهحل دیپلماتیک برای رفع تحریمهاست، اما سیاستهای غربی که از نگاه تهران «شرایط تحمیلی» است، این کشور را به سمت تقویت بازدارندگی نظامی سوق داده است. در همین راستا، ایران علاوه بر افزایش آزمایشهای موشکی، همکاریهای دفاعی خود با روسیه و چین را نیز گسترش داده است.
«اسرائیل الیوم» در بخش دیگری از گزارش خود اذعان کرده است که در جنگ اخیر، اسرائیل با حمایت کامل آمریکا و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته توانست ضرباتی وارد کند، اما در نبرد آینده شرایط مشابه نخواهد بود. به باور این رسانه، تغییر اولویتهای واشنگتن و درگیری در پروندههای بینالمللی دیگر میتواند سطح حمایت آمریکا را کاهش دهد و همین امر چالشهای جدی برای تلآویو ایجاد خواهد کرد.
این روزنامه مینویسد: نبود برنامه روشن برای پایان جنگ، خطر تبدیل هر درگیری به نبردی فرسایشی را افزایش میدهد؛ موضوعی که با توجه به گستردگی جغرافیای ایران و تجربه این کشور در جنگهای طولانی، هزینههای زیادی بر دوش رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت.
این منبع عبری در پایان نتیجه گرفت: بنبست دیپلماتیک، ادامه تبادل تهدیدها و احتمال بازسازی توان هستهای ایران، همگی خطر رویارویی جدید را بالا برده است؛ اما نکته اصلی این است که ایران امروز آمادهتر، منسجمتر و درسآموختهتر از گذشته وارد هر جنگی خواهد شد.