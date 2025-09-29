ژاپن: دیپلماسی با ایران باید ادامه یابد

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، دولت ژاپن در واکنش به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، ضمن ابراز تاسف از عدم توافق میان طرف‌ها، بر ضرورت ادامه گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای حل‌وفصل این مسئله تاکید کرد.

وزارت خارجه ژاپن طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت ژاپن در واکنش به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، ضمن ابراز تاسف از عدم توافق میان طرف‌ها، بر ضرورت ادامه گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای حل‌وفصل بحران هسته‌ای ایران تأکید دارد و خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت و همکاری فوری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی است.»

در بخش دیگر بیانیه وزارت خارجه ژاپن آمده است که این کشور همواره بر حل این مسئله از طریق گفت‌وگو و همکاری نزدیک با کشورهای مرتبط پایبند بوده است.

