به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره صلح در غزه خواسته‌های تل آویو را برآورده می‌کند.

اسرائیل هیوم گزارش داد: «طرح ترامپ خواسته‌های اسرائیل را برآورده می‌کند»

این روزنامه عبری به نقل از منابع آگاه از پیشنهاد ترامپ نوشت: «این طرح شامل انحلال نظامی و دولتی حماس و بازگرداندن همه اسرا می‌شود.»

منابع آگاه به این روزنامه گفتند: «این بار، آمریکایی‌ها ‌مصمم هستند که به جنگ غزه پایان دهند.»

