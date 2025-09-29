اسرائیل هیوم:
طرح ترامپ برای صلح در غزه خواستههای تل آویو را برآورده میکند
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که طرح رئیسجمهور آمریکا درباره صلح در غزه خواستههای تل آویو را برآورده میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که طرح «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا درباره صلح در غزه خواستههای تل آویو را برآورده میکند.
اسرائیل هیوم گزارش داد: «طرح ترامپ خواستههای اسرائیل را برآورده میکند»
این روزنامه عبری به نقل از منابع آگاه از پیشنهاد ترامپ نوشت: «این طرح شامل انحلال نظامی و دولتی حماس و بازگرداندن همه اسرا میشود.»
منابع آگاه به این روزنامه گفتند: «این بار، آمریکاییها مصمم هستند که به جنگ غزه پایان دهند.»