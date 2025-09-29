مقامات آمریکا و کره جنوبی دیدار میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آمریکا و کره جنوبی دیدار خواهند کرد.
خبرگزاری یونهاپ امروز -دوشنبه- به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی گزارش داد که سئول و واشنگتن در تاریخ ۳۰ سپتامبر برای اولین مذاکرات گروه کاری خود در مورد سیستمهای ویزای شرکتهای کرهای فعال در ایالات متحده دیدار خواهند کرد.
این مذاکرات به منظور بهبود برنامههای ویزای ایالات متحده برای مشاغل کره جنوبی در آنجا پس از یورش گسترده که منجر به دستگیری صدها کارگر کره جنوبی در جورجیا در اوایل این ماه شد، طراحی شده است.