خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقامات آمریکا و کره جنوبی دیدار می‌کنند

مقامات آمریکا و کره جنوبی دیدار می‌کنند
کد خبر : 1692924
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات آمریکا و کره جنوبی دیدار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آمریکا و کره جنوبی دیدار خواهند کرد. 

خبرگزاری یونهاپ امروز -دوشنبه- به نقل از وزارت ‌خارجه کره جنوبی گزارش داد که سئول و واشنگتن در تاریخ ۳۰ سپتامبر برای اولین مذاکرات گروه کاری خود در مورد سیستم‌های ویزای شرکت‌های کره‌ای فعال در ایالات متحده دیدار خواهند کرد.

این مذاکرات به منظور بهبود برنامه‌های ویزای ایالات متحده برای مشاغل کره جنوبی در آنجا پس از یورش گسترده که منجر به دستگیری صدها کارگر کره جنوبی در جورجیا در اوایل این ماه شد، طراحی شده است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی