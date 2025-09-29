کشته و زخمی شدن ۱۰ تروریست داعشی در عملیات مشترک سوریه و ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، ترکیه از کشته و زخمی شدن ده عنصر گروه تروریستی داعش و بازداشت ۴ نفر دیگر در شمال سوریه خبر داد.

ترکیه عملیاتی امنیتی با هماهنگی با نیروهای امنیتی سوریه در این کشور انجام داد.

«علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه گفت که نیروهای ترکیه‌ای با هماهنگی سازمان اطلاعات ترکیه و نیروهای امنیتی سوریه عملیاتی را برای تعقیب هسته تروریستی متشکل از ۱۴ عضو داعش در شهر اطمع در ریف ادلب در شمال سوریه انجام دادند.

وی گفت که در این عملیات ۸ نفر کشته و دو نفر زخمی و ۴ نفر بازداشت شدند.

