خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشته و زخمی شدن ۱۰ تروریست داعشی در عملیات مشترک سوریه و ترکیه

کشته و زخمی شدن ۱۰ تروریست داعشی در عملیات مشترک سوریه و ترکیه
کد خبر : 1692919
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیه از کشته و زخمی شدن ده عنصر گروه تروریستی داعش در سوریه در پی عملیات مشترکی با نیروهای امنیتی سوری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، ترکیه از کشته و زخمی شدن ده عنصر گروه تروریستی داعش و بازداشت ۴ نفر دیگر در شمال سوریه خبر داد.

ترکیه عملیاتی امنیتی با هماهنگی با نیروهای امنیتی سوریه در این کشور انجام داد.

«علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه گفت که نیروهای ترکیه‌ای با هماهنگی سازمان اطلاعات ترکیه و نیروهای امنیتی سوریه عملیاتی را برای تعقیب هسته تروریستی متشکل از ۱۴ عضو داعش در شهر اطمع در ریف ادلب در شمال سوریه انجام دادند.

وی گفت که در این عملیات ۸ نفر کشته و دو نفر زخمی و ۴ نفر بازداشت شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی