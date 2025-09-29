ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو: «کار را در خاورمیانه تمام خواهیم کرد»

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» بار دیگر از طرح جدید واشنگتن برای پایان دادن به جنگ غزه سخن گفت و مدعی شد: «ما یک فرصت واقعی برای عظمت در خاورمیانه داریم... ما این کار را به سرانجام خواهیم رساند.»

این اظهارات یک روز پیش از دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید مطرح شده است. ترامپ گفت امیدوار است توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه حاصل شود، اما از ارائه جزئیات درباره ماهیت توافق یا طرف‌های مذاکره‌کننده خودداری کرد.

در همین حال، «جی. دی. ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز تأیید کرد که مقامات ارشد آمریکایی در حال انجام مذاکراتی «بسیار پیچیده» با مقامات تل‌آویو و برخی دولت‌های عربی منطقه هستند.

ونس با اشاره به طرح پیشنهادی آمریکا برای غزه، سه مؤلفه اصلی آن را این‌گونه برشمرد: «بازگرداندن همه گروگان‌ها، پایان تهدید حماس علیه اسرائیل، و افزایش کمک‌های بشردوستانه در غزه». وی مدعی شد: «به تحقق هر سه هدف بسیار نزدیک هستیم.»

ترامپ در حالی از «فرصت تاریخی» در خاورمیانه سخن می‌گوید که نزدیک به دو سال از آغاز تجاوز بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به نوار غزه می‌گذرد؛ حملاتی که طبق اعلام منابع فلسطینی، تاکنون منجر به شهادت بیش از ۶۶ هزار نفر از شهروندان بی‌دفاع این منطقه شده است.

حماس: ارتباط با دو گروگان قطع شده

از سوی دیگر، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، موسوم به گردان‌های عزالدین قسام اعلام کرد که ارتباط خود را با دو گروگان اسرائیلی از دست داده است و خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به‌مدت ۲۴ ساعت شد تا امکان جست‌وجو برای یافتن این افراد فراهم شود.

این درخواست با بی‌توجهی ارتش رژیم صهیونیستی مواجه شد. همزمان ارتش این رژیم از ساکنان چندین منطقه در شهر غزه از جمله محله صبرا خواست فوراً منطقه را تخلیه کنند، چراکه قصد دارد اهدافی را در این مناطق مورد هدف قرار دهد.

انتهای پیام/