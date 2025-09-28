خبرگزاری کار ایران
واکنش تل آویو به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران

واکنش تل آویو به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
کد خبر : 1692773
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- طی‌ گزافه‌گویی‌هایی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان  ملل علیه ایران به جهت برنامه هسته‌ای تهران را  تحولی عظیم نامید.

این وزارت‌خانه با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس، با تکرار ادعاهای گزافه  خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران  اعلام کرد: «این یک تحول قابل توجه در پاسخ به تخطی‌های جاری ایران، خصوصا در مورد مسئله برنامه هسته‌ای نظامی است».

وزارت خارجه رژیم اسرائیل مدعی شد: «هدف آشکار است، جلوگیری از در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای توسط ایران   و جهان باید از تمامی ابزارها برای دست یابی  به این هدف استفاده کند».

 

انتهای پیام/
