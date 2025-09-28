خبرگزاری کار ایران
بلر، نقشی مهمی در غزه پساجنگ ایفا می‌کند

وزیرخارجه ایتالیا گفت که دولت این کشور به فعالیت نخست وزیر اسبق انگلیس بر روی آتش‌بس در غزه، با دید مثبت می‌نگرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه  ایتالیا گفت که دولت کشورش به ایده «تونی بلر»  نخست‌وزیر اسبق بریتانیا، که بر روی طرحی برای غزه پس از آتش‌بس کار می‌کند، با دید مثبت می‌نگرد و افزود که او (بلر) فردی است که می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

تاجانی در مصاحبه‌ای با «ایل مسجرو»، یکی از روزنامه‌های اصلی ایتالیا، گفت: «اتفاقا، بلر زمانی که نخست‌وزیر بریتانیا بود، روابط نزدیکی با برلوسکونی، نخست‌وزیر سابق ایتالیا، داشت. او فردی است که می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. در جلسات برگزار شده، این طرح مورد بحث قرار گرفت، اما باید دید که در نهایت چگونه خواهد شد».

اظهارات وزیر خارجه ایتالیا به دنبال آن مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی مبنی بر اینکه بلر می‌تواند ریاست دولت انتقالی غزه را بر عهده بگیرد، منتشر می‌شود.

«ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس نیز در این‌باره به روزنامه گاردین گفت که بلر یکی از افرادی بوده که پیشنهادهایی را به این فرآیند اضافه کرده است، اما فرآیندهای دیگری نیز وجود دارد.

 

