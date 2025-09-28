دیدار وزیر خارجه بلاروس با دبیرکل سازمان ملل

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس خبری وزارت خارجه بلاروس گزارش داد که «ماکسیم ریژنکوف» وزیر خارجه این کشور، «با آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد.

در بیانیه سرویس مطبوعاتی وزارت خارجه بلاروس اعلام شد: «طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت نقش مرکزی سازمان ملل در تضمین امنیت بین‌المللی و توسعه پایدار و همچنین لزوم تدوین راه‌حل‌های جمعی برای چالش‌های معاصر گفت‌وگو کردند».

در این بیانیه افزوده شد: «طرف بلاروسی در این دیدار بر آمادگی خود را برای کمک به تحکیم تلاش‌های کشورها در چارچوب تعامل چندجانبه واقعی تایید کرد».

وزیر خارجه بلاروس همچنین از گوترش به دلیل حمایت از ابتکارات بلاروس در سازمان ملل در مورد مسائل مربوط به چرنوبیل، مبارزه با قاچاق انسان و اجرای اهداف توسعه پایدار قدردانی کرد».

