وقوع زلزله‌ ۵ و ۴ دهم ریشتری در ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که امروز -یکشنبه- زلزله‌ای به بزرگی ۵ و ۴ دهم ریشتر در نزدیکی سیماو در منطقه اژه غربی ترکیه رخ داد.

سیماو، واقع در استان کوتاهیه، تقریباً ۳۰۰ کیلومتری شرق استانبول، در گذشته فعالیت‌های لرزه‌ای از جمله زلزله ۶.۱ ریشتری در ماه اوت را تجربه کرده است.

در حال حاضر هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات قابل توجه ناشی از آخرین زلزله وجود ندارد،

انتهای پیام/