پوتین آماده دیدار با ترامپ در مسکو است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین، در پاسخ به سوالی در رابطه با این آیا دعوت رئیس‌جمهور روسیه از همتای آمریکایی برای دیدار در مسکو کماکان روی میز است یا خیر، به خبرگزاری تاس گفت که دعوت معتبر است و به طرف آمریکایی بستگی دارد.

پسکوف گفت: «دعوت ولادیمیر پوتین از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا کماکان معتبر است و اکنون طرف آمریکایی باید دراین باره تصمیم بگیرد».

سخنگوی کاخ کرملین اظهار داشت: «این دعوت کنار گذاشته نشده و کماکان فعال است. پوتین آماده است و خوشحال می‌شود که با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند. بقیه ماجرا به تصمیم ترامپ بستگی دارد».

در ماه آگوست، پس از گفت‌وگو با ترامپ در آلاسکا، پوتین پیشنهاد برگزاری جلسه بعدی در مسکو را داد. رهبر ایالات متحده این دیدار را محتمل دانست، هرچند اذعان کرد که ممکن است به خاطر آن با انتقاد روبرو شود.

انتهای پیام/