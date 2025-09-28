حمله هوایی گسترده روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روسیه، ساعات ابتدایی امروز -یکشنبه- در یکی از طولانی‌ترین حملات خود به کی‌یف، صدها پهپاد و موشک را به سوی پایتخت اوکراین و دیگر مناطق در این کشور پرتاب کرد که منجر به کشته شدن دست‌کم ۴ نفر و مجروحیت‌ها ده‌ها تن شد.

ارتش اوکراین اعلام کرد: «روسیه ۵۹۵ پهپاد و ۴۸ موشک را شبانه شلیک کرد که و پدافند هوایی موفق شد تا ۵۶۸ پهپاد و ۴۳ موشک را رهگیری کند».

ارتش اوکراین همچنین اشاره کرد که هدف اصلی حملات روسیه، کی‌یف بوده است.

«ولودمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد: «این حمله بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید و سبب خسارات گسترده به کلینیک قلب، کارخانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی شد».

وی بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست تا در قطع کردن درآمدهای انرژی روسیه که هزینه حملاتش را تامین می‌کند، قاطعانه عمل کند.

انتهای پیام/