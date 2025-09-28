طوفان در فیلیپین دستکم ۲۶ کشته بر جای گذاشت
در پی طوفان در فیلپین، ۴۰ تن کشته و یا مفقود شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری فیلپین گزارش روزگذشته -شنبه- گزارش داد که به دنبال طوفان «بوآلوی» دراین کشور، دستکم ۲۶ تن کشته، ۱۴ نفر مفقود و ۳۳ تن نیز مجروح شدند.
شورای ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی فیلپین اعلام کرد: «در مجموع ۲ میلیون ۲۹۷هزار و ۷۰۶ نفر تحت تاثیر بارانهای سیلآسا، سیل و رانش زمین ناشی از طوفانهای گرمسیری، قرار گرفتهاند».
به گفته این شورا، ۱۶۳هزار و ۳۱۷ تن نیز هماکنون در ۲هزار و ۶۸۰ مرکز تخلیه اقامت دارند.
بارانهای سییلآسا، بادهای قدرتمند و سیل همچنین ۸ هزار و ۹۱۶ خانه را نیز دچار خسارت کرد.