طوفان در فیلیپین دست‌کم ۲۶ کشته بر جای گذاشت

طوفان در فیلیپین دست‌کم ۲۶ کشته بر جای گذاشت
در پی طوفان در فیلپین، ۴۰ تن کشته و یا مفقود شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  خبرگزاری فیلپین گزارش روزگذشته    -شنبه- گزارش داد که به دنبال طوفان «بوآلوی» دراین کشور، دست‌کم ۲۶ تن کشته، ۱۴ نفر مفقود و ۳۳ تن نیز مجروح شدند.

شورای ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی فیلپین اعلام کرد: «در مجموع  ۲ میلیون ۲۹۷هزار و ۷۰۶ نفر تحت تاثیر باران‌های سیل‌آسا، سیل و رانش زمین ناشی از طوفان‌های گرمسیری، قرار گرفته‌اند».

به گفته این شورا، ۱۶۳هزار و ۳۱۷ تن نیز هم‌اکنون در ۲هزار و ۶۸۰ مرکز تخلیه اقامت دارند.

باران‌های سییل‌آسا، بادهای قدرتمند و سیل همچنین ۸ هزار و ۹۱۶ خانه را نیز دچار خسارت کرد.

 

 

