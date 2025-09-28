شهادت ۲۱ نفر در نوار غزه از بامداد امروز

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، ۸ فلسطینی از جمله چند کودک و زن در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به دو خانه در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر مجروح شدند.

از طرفی دیگر منابع پزشکی خبر دادند از بامداد امروز ۲۱ نفر به علت حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند.

روز گذشته وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده بود که شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه این باریکه از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۵ هزار و ۹۲۶ نفر رسید.

انتهای پیام/