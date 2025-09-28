به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های قدیمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، به نظر می‌رسد که نوعی ریاکاری است و تحریم‌های آنها اعتبار ندارد.

زاخارووا با اشاره به سازوکار اسنپ بک و فعال سازی آن از سوی سه کشور اروپایی گفت که آنها با دور زدن رویه حل و فصل موقعیت‌های مورد اختلاف که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است، یک ترفند ریاکارانه انجام دادند.

وی اظهار داشت: «طرفین باید در ابتدا ادعاها را در سازوکار حل اختلاف بررسی کنند. و تنها در صورتی که همه چیز به بن‌بست رسیده باشد موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. برخلاف ادعاهای تروئیکا، از این سازوکار استفاده نشد. لندن، پاریس و برلین این مراحل را حذف کرده و بلافاصله گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند».

این دیپلمات روس توضیح داد: «مسکو و پکن آخرین تلاش خود را برای حفظ مشروعیت و تمدید اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۲۶ سپتامبر انجام دادند. این امر به آنها زمان می‌داد تا به دنبال راه‌حلی دیپلماتیک باشند و از تشدید تنش‌های بالقوه غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کنند».

زاخاراووا اشاره کرد: «با این حال اروپایی‌ها شدیدا به تشدید تنش نیاز دارند چرا که توانایی‌های آنها بعد از ۱۸ اکتبر از بین می‌رفت و به همین دلیل است که قطعنامه شورای امنیت تمدید نشد و غرب به آن رای منفی داد».

سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود: «به بیان دیگر، آنها دو اصل اساسی حقوق بین‌الملل، یعنی حفظ توافقات و دکترین دست‌های پاک را نقض کردند».

