زاخارووا:

بازگرداندن تحریم‌های ایران اعتبار ندارد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که اقدام تروئیکای اروپا در بازگردان تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ناقض حقوق بین‌الملل است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های قدیمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، به نظر می‌رسد که نوعی ریاکاری است و تحریم‌های آنها اعتبار ندارد.

زاخارووا  با اشاره به سازوکار اسنپ بک و فعال سازی آن از سوی سه کشور اروپایی گفت که آنها با دور زدن رویه حل و فصل موقعیت‌های مورد اختلاف که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است، یک ترفند ریاکارانه انجام دادند.

وی اظهار داشت: «طرفین باید در ابتدا ادعاها را در سازوکار حل اختلاف بررسی کنند. و تنها در صورتی که همه چیز به بن‌بست رسیده باشد  موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. برخلاف ادعاهای تروئیکا، از این سازوکار استفاده نشد. لندن، پاریس و برلین این مراحل را حذف کرده و بلافاصله گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند».

این دیپلمات روس توضیح داد: «مسکو و پکن آخرین تلاش خود را برای حفظ مشروعیت و تمدید اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۲۶ سپتامبر انجام دادند. این امر به آنها  زمان می‌داد تا به دنبال راه‌حلی دیپلماتیک باشند و از تشدید تنش‌های بالقوه غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کنند».

زاخاراووا اشاره کرد: «با این حال اروپایی‌ها شدیدا به تشدید تنش نیاز دارند چرا  که توانایی‌های آنها بعد از ۱۸ اکتبر  از بین می‌رفت و به همین دلیل  است که قطعنامه شورای امنیت تمدید نشد و غرب به آن رای منفی داد».

سخنگوی  وزارت خارجه روسیه افزود: «به بیان دیگر، آنها دو اصل اساسی حقوق بین‌الملل، یعنی حفظ توافقات  و دکترین دست‌های پاک را نقض کردند».

 

 

 

 

انتهای پیام/
