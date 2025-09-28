خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسکو:

۴۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

۴۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
کد خبر : 1692485
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۴۱ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سیستم‌های پدافند هوایی این کشور ۴۱ پهپاد اوکراینی را در جریان شب گذشته بر فراز مناطق مختلف این کشور، رهگیری و ساقط کردند.

وزارت دفاع روسه در بیانیه‌ اعلام کرد: «در جریان شب گذشته، ۲۸ سپتامبر، نیروهای در حال خدمت پدافند هوایی ۴۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند».

در بیانیه این وزارت خانه افزوده شد: «این پهپادها در مناطق کورسک، بریانسک، بلگورود، تولا، یاروسلاول، روستوف،  نووگورود و  سامارا ساقط شدند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی