۴۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سیستم‌های پدافند هوایی این کشور ۴۱ پهپاد اوکراینی را در جریان شب گذشته بر فراز مناطق مختلف این کشور، رهگیری و ساقط کردند.

وزارت دفاع روسه در بیانیه‌ اعلام کرد: «در جریان شب گذشته، ۲۸ سپتامبر، نیروهای در حال خدمت پدافند هوایی ۴۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند».

در بیانیه این وزارت خانه افزوده شد: «این پهپادها در مناطق کورسک، بریانسک، بلگورود، تولا، یاروسلاول، روستوف، نووگورود و سامارا ساقط شدند».

