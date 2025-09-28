سن مارینو، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «لوکا بیکاری»، وزیر خارجه جمهوری سن مارینو، اعلام کرد که کشورش رسما کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

پیش از این تلویزیون سن مارینو سه شنبه تاکید کرده بود که سن مارینو تصمیمی برای به رسمیت شناختن فلسطین اتخاذ کرده است.

این موضع با موجی از به رسمیت شناختن فلسطین همزمان شده است.

پیش از این بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و لوکزامبورگ، بلژیک، آندورا، فرانسه، مالت و موناکو نیز به این موج پیوستند.

بدین گونه شمار کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند به حدود ۱۶۰ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل رسید.





