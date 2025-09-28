خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سن مارینو، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

سن مارینو، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
کد خبر : 1692481
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه جمهوری سن مارینو، اعلام کرد که کشورش رسما کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «لوکا بیکاری»، وزیر خارجه جمهوری سن مارینو، اعلام کرد که کشورش رسما کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

 پیش از این تلویزیون سن مارینو سه شنبه تاکید کرده بود که سن مارینو تصمیمی برای به رسمیت شناختن فلسطین اتخاذ کرده است.

این موضع با موجی از به رسمیت شناختن فلسطین همزمان شده است.

پیش از این بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و لوکزامبورگ، بلژیک، آندورا، فرانسه، مالت و موناکو نیز به این موج پیوستند.

بدین گونه شمار کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند به حدود ۱۶۰ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل رسید.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی