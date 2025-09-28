به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، به دنبال شدت گرفتن سرعت «طوفان بوآلوی» به سمت ویتنام، مقامات امروز -یکشنبه- فرودگاه‌ها در این کشور را تعطیل و هزاران نفر را از مناطقی که ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند تخلیه کردند.

طبق اعلام سازمان ملی هواشناسی ویتنام، انتظار می‌رود این طوفان به دلیل سرعت بالای خود، اواخر امروز و زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی به مرکز ویتنام برسد.

این آژانس افزود: «این طوفان با تقربا با دو برابر سرعت متوسط، شدت زیاد و منطقه اثرگذاری وسیع در حال حرکت است. این طوفان قادر است همزمان چندین فاجعه طبیعی از جمله بادهای شدید، بارندگی شدید، سیل، رانش زمین و طغیان ساحلی را ایجاد کند».

دولت ویتنام اعلام کرد که مقامات استان مرکزی «ها تین» تخلیه بیش از ۱۵هزار نفر را آغاز کرده و افزود که هزاران سرباز در حالت آماده‌باش هستند.

