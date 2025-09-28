۱۱ کشته و زخمی در پی تیراندازی در کارولینای شمالی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های آمریکایی ‌گزارش دادند که در تیراندازی جمعی در ساوت‌پورت، کارولینای شمالی، سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه ان‌بی‌سی به نقل از یک مقام محلی گزارش داد که «سه نفر در پی تیراندازی یک فرد مسلح ناشناس در بندر در عصر شنبه کشته شدند.»

وضعیت هشت نفر زخمی هنوز مشخص نیست.

تیراندازی‌های جمعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی و اجتماعی است که ایالات متحده در دهه‌های اخیر با آن مواجه است. این پدیده به طور فزاینده‌ای رایج شده و هر ساله جان ده‌ها نفر را می‌گیرد.

