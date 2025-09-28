خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۱ کشته و زخمی در پی تیراندازی در کارولینای شمالی آمریکا

۱۱ کشته و زخمی در پی تیراندازی در کارولینای شمالی آمریکا
کد خبر : 1692466
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های آمریکایی ‌گزارش دادند که در تیراندازی جمعی در ساوت‌پورت، کارولینای شمالی، سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های آمریکایی ‌گزارش دادند که در تیراندازی جمعی در ساوت‌پورت، کارولینای شمالی، سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه ان‌بی‌سی به نقل از یک مقام محلی گزارش داد که «سه نفر در پی تیراندازی یک فرد مسلح ناشناس در بندر در عصر شنبه کشته شدند.»

وضعیت هشت نفر زخمی هنوز مشخص نیست.

تیراندازی‌های جمعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی و اجتماعی است که ایالات متحده در دهه‌های اخیر با آن مواجه است. این پدیده به طور فزاینده‌ای رایج شده و هر ساله جان ده‌ها نفر را می‌گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی