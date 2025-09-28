خطر جنگ در دریای کارائیب رو به افزایش است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «برونو رودریگز پاریلا»، وزیر ‌خارجه کوبا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت که به دلیل اقدامات ارتش آمریکا، خطر جنگ در دریای کارائیب در کمین است.

باریا گفت: «امروزه، به دلیل استقرار کاملاً ناموجه نیروهای دریایی و هوایی تهاجمی (ایالات متحده)، خطر جنگ در کارائیب در کمین است.»

وی توضیح داد که ‌ایالات متحده، به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در حال انجام قتل‌های فراقضایی و تخریب قایق‌ها در دریای کارائیب است.‌

وی همچنین بر «محکوم کردن دکترین مونرو و هرگونه تلاش برای نظامی‌گری، مداخله یا هژمونی امپریالیستی در آمریکای لاتین و کارائیب» تأکید کرد.

انتهای پیام/