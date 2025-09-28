خبرگزاری کار ایران
وزیر ‌خارجه کوبا:

خطر جنگ در دریای کارائیب رو به افزایش است

کد خبر : 1692465
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «برونو رودریگز پاریلا»، وزیر ‌خارجه کوبا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت که به دلیل اقدامات ارتش آمریکا، خطر جنگ در دریای کارائیب در کمین است.

باریا گفت: «امروزه، به دلیل استقرار کاملاً ناموجه نیروهای دریایی و هوایی تهاجمی (ایالات متحده)، خطر جنگ در کارائیب در کمین است.»

وی توضیح داد که ‌ایالات متحده، به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در حال انجام قتل‌های فراقضایی و تخریب قایق‌ها در دریای کارائیب است.‌

وی همچنین بر «محکوم کردن دکترین مونرو و هرگونه تلاش برای نظامی‌گری، مداخله یا هژمونی امپریالیستی در آمریکای لاتین و کارائیب» تأکید کرد.

 

