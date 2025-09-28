ذوقزدگی لیبرمن از فعال شدن مکانیسم ماشه؛ تهدید تازه علیه ایران
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای بیاساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از اقدام غیرقانونی تروئیکای اروپایی در فعالسازی سازوکار ماشه، بار دیگر بر لزوم آمادگی رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب راستگرای «اسرائیل خانه ما»، در واکنش به تصمیم سه کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار موسوم به ماشه، بار دیگر لحن ضدایرانی خود را تکرار کرد و با تأکید بر لزوم آمادگی رژیم اسرائیل برای آنچه «مقابله اجتنابناپذیر» با ایران خواند، گفت: بازگرداندن تحریمها اقدامی «درست و ضروری» است.
لیبرمن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اذعان به پیشرفتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: «فعالسازی مکانیسم ماشه ثابت میکند که ایران با تمام قوا در حال توسعه برنامه هستهای خود است و اسرائیل باید متناسب با آن آماده شود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامات صهیونیستی طی ماههای اخیر بارها از پیشرفتهای علمی و دفاعی ایران ابراز نگرانی کرده و از جامعه غربی خواستهاند که فشارها علیه تهران را افزایش دهد.