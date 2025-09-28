خبرگزاری کار ایران
به تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز ‌پرونده هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم

وزارت ‌خارجه کره جنوبی اعلام کرد که انتظار می‌رود اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش، تأثیر محدودی بر سئول داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ وزارت ‌خارجه کره جنوبی اعلام کرد که انتظار می‌رود اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش، تأثیر محدودی بر سئول داشته باشد.

وزارت ‌خارجه کره جنوبی اظهار داشت که سئول، به عنوان یک عضو مسئول جامعه بین‌المللی، به مشارکت در تلاش‌ها برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران از طریق مسالمت‌آمیز و ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد.

این بیانیه همچنین تأیید کرد که دولت کره جنوبی به تلاش برای کاهش هرگونه مشکلی که شرکت‌های کره‌ای ممکن است در نتیجه این تحولات با آن مواجه شوند، ادامه خواهد داد.

 

