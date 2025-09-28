دیدار ترامپ با رهبران کنگره در بحبوحه احتمال تعطیلی دولت
رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در بحبوحه احتمال قریب الوقوع تعطیلی دولت، با رهبران کنگره از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دیدار خواهد کرد.
به نقل از یک منبع کاخ سفید، در این جلسه رئیس مجلس نمایندگان، رهبر اکثریت سنا و همچنین رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان و رهبر اقلیت سنا خواهد بود.
ترامپ پیش از این از جمهوری خواهان کنگره خواسته بود تا به تمدید موقت بودجه دولت برای جلوگیری از تعطیلی دولت رأی دهند و دموکراتها را متهم کرده بود که به دنبال سوق دادن کشور به سمت چنین سناریویی هستند.