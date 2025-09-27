حمایت ایران باعث شد مقاومت به مسیر خود ادامه دهد/ آماده دفاع برای مقابله با تجاوزگری اسرائیل هستیم

به گزارش ایلنا، سخنرانی «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت «سید حسن نصرالله» دبیرکل سابق حزب‌الله و «سید هاشم صفی‌الدین» جانشین فقید وی تأکید کرد که مقاومت هرگز سلاح خود را زمین نمی‌گذارد.

وی در سخنان خود در این مراسم اظهار داشت: «ما عملا در زمان پیروزی های عظیم زندگی می کنیم».

شیخ نعیم قاسم خطاب به شهید نصرالله گفت: «مسیر حزب الله با اندیشه، روح و خونت ایجاد و فلسطین در قلب های ما کاشته شد. راه تو ای نصرالله جاودان است درست است که بدنت را هدف قرار دادند اما روحت زنده است. ای نصرالله در قلبها آرمیدی و مقاومت را ریشه دار کردی و نورش در تمام جهان مشعشع شده است».

وی گفت: «شما (سید حسن نصرالله) چهره منطقه را تغییر دادی تا جایی که این مقاومت در جهان امتداد یافت.ای نصرالله همانطور که یادمان دادی، هرگز از سلاح مقاومت عدول نمی کنیم. ای نصرالله تو بودی کمه در زمینه تامین نیازهای جبهه رویارویی با دشمن به ما کمک کردی».

وی خطاب به شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی الدین دیگر دبیرکل شهید حزب الله لبنان گفت که چقدر زود ما را ترک کردید اما آثارتان باقی است و به عهدمان به شما وفاداریم.

شیخ نعیم قاسم در ادمه خطاب به شهید کرکی از دیگر شهدای مقاومت خاطرنشان کرد: «از سوریه از این مسیر حمایت کردی و در تمام نبردهای یاری غزه شرکت کردی».

وی افزود که شهید کرکی از سید حسن نصرالله خواست که در مدیریت نبرد در کنارش باشد پس مدال شهادت را با او دریافت کرد.

در برابر جنگی جهانی ایستادیم که می خواست راه را برای اسرائیل بزرگ هموار کند

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: ما در برابر جنگی جهانی ایستادیم که در آن رژیم صهیونیستی کوشید به مقاومت پایان دهد تا راه برای ایجاد اسراییل بزرگ هموار شود.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: پس از حملات رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت، دشمن فکر می کرد که سقوط کنیم اما با انتخاب فرماندهان جدید برای حزب الله، زمام امور را مجددا در دست گرفتیم.

وی افزود: در نبرد اولی الباس توانستیم پیشروی دشمن زا متوقف کنیم درحالی که اگر حادثه پیجر و ترور فرماندهان در کشور دیگری اتفاق می افتاد از هم می پاشید.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما در برابر دشمنی قرار داریم که می کوشد به مقاومت پایان دهد اما در تحقق اهدافش با شکست مواجه شده است. مقاومت توانست روی پای خود بایستد و در نبرد اولی الباس با دشمن جنگید که این نبرد همچنان ادامه دارد.

آماده دفاع برای مقابله با تجاوزگری اسرائیل هستیم

دبیرکل حزب الله لبنان با اعلام این که آماده دفاع برای مقابله با تجاوزگری اسراییلی هستیم، گفت: صحنه هایی که پخش می شود (حضور گسترده مردم در مراسم سالگرد شهدای مقاومت)‌ نشان دهنده قدرت مقاومت است به ویژه تشییع میلیونی رهبران مقاومت.

وی افزود: ما توانستیم در صحنه های نبرد باقی بمانیم و آن چه را که دیگران با سیاست نتوانستند محقق کنند ما در میدان نبرد محقق نمودیم به دست آوردیم.

با نبردی کربلایی، با خلع سلاح مقاومت مقابله خواهیم کرد

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای لبنان و مقاومت خطرناک است و ما هرگز اجازه خلع سلاح مقاومت را نمی دهیم و در نبردی کردبلایی با آن مقابله خواهیم نمود.

وی با بیان این که رژیم صهیونیستی هرگز اجازه نمی دهد لبنان ثبات یابد، تصریح کرد: دولت مسئول توقف تجاوز و عقب نشینی رژیم صهیونیستی و آزادی اسرا و شروع بازسازی لبنان است.

شیخ نعیم قاسم با تاکید بر وحدت ملی گفت: حاکمیت ملی مانع بقای رژیم صهیونیستی در خاک لبنان می شود. باید با تهدیدات با تکیه بر امکانات مان و از طریق مبارزه با فساد داخلی مقابله کنیم. باید آزادی خاک لبنان از سیطره اشغالگران را با تمام امکانات مانند مقاومت محقق کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خواستار اجرای ماده هفتم از بند دوم پیمان طایف درباره انتخاب اولین مجلس ملی هستیم و می خواهیم که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار شود. باید با کمک یکدیگر کشورمان را بسازیم چرا که متعلق به همه ماست.

دست ارتش را برای مقابله با دشمن اصلی لبنان می فشاریم

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: دست ارتش را برای مقابله با دشمن اصلی لبنان می فشاریم. دشمن صهیونیستی خطری محوری برای همه است.

حمایت ایران باعث شد مقاومت به مسیر خود ادامه دهد

دبیرکل حزب الله لبنان با درود به ملت، رهبر و دولت ایران گفت: آنها با حمایت شان کاری کردند که مقاومت به مسیر خود ادامه دهد.

وی افزود: به یمن درود می فرستیم که بهای گزافی به خاطر بقای عزت و کرامت مقاومت پرداخت. به لبنان و مقاومتش درود می فرستیم به ویژه امام موسی صدر که روح مقاومت را در ما دمید. به جنبش امل و در راس آن نبیه بری درود می فرستیم. ما و دیگر جناح های مخالف اشغالگری در صحنه نبرد یکی هستیم.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: به تونس درود می فرستم که همبستگی مردمی خود را برای یاری فلسطین اعلام کرد و به هواداران مقاومت که در صحنه حضور دارند.

دبیرکل حزب الله لبنان خطاب حاضران تصریح کرد: این سرزمین که خون فرزندانتان در آن ریخته شده صهیونیستها و دشمنان را بیرون خواهد کرد و فقط متعلق به اهالی اش خواهد بود.

وی خطاب به هواداران مقاومت گفت: می خواهند با موضوع بازسازی و سیاست های اشتباه، دولت شما را در تنگنا قرار دهند. اما هیچ طرفی نمی تواند شما را شکست دهد و شما پیروز خواهید شد و ما شکست دشمنان را خواهیم دید.

شیخ نعیم قاسم به هواداران مقاومت اعلام کرد: ما به عهدمان وفادار باقی خواهیم ماند و به راه شهید سید حسن نصرالله ادامه می دهیم.