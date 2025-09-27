قاب آخر؛ تصویری از واپسین روزهای شهید سید حسن نصرالله

به گزارش ایلنا، تلویزیون المیادین آخرین تصویر گرفته‌شده از شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله، را منتشر کرد؛ تصویری که گفته می‌شود، چند روز پیش از شهادتش گرفته شده است.

این تصویر در اتاق عملیات فرماندهی حزب الله، از شهید نصرالله گرفته شده است.

