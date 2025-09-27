خبرگزاری کار ایران
قاب آخر؛ تصویری از واپسین روزهای شهید سید حسن نصرالله

قاب آخر؛ تصویری از واپسین روزهای شهید سید حسن نصرالله
المیادین تصویری منتشر کرده که گفته می‌شود آخرین عکس از دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان، است؛ تصویری که تنها چند روز پیش از شهادتش در اتاق فرماندهی عملیات مقاومت ثبت شده و اکنون بازتابی گسترده در رسانه‌ها داشته است.

به گزارش ایلنا، تلویزیون المیادین  آخرین تصویر گرفته‌شده از شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله، را منتشر کرد؛ تصویری که گفته می‌شود، چند روز پیش از شهادتش گرفته شده است.

این تصویر  در اتاق عملیات فرماندهی حزب الله، از شهید نصرالله گرفته شده است.

قاب آخر؛ تصویری از واپسین روزهای شهید سید حسن نصرالله

