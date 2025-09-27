مشاهده مجدد پهپاد در مناطقی از دانمارک

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت دفاع دانمارک امروز -شنبه- اعلام کرد که پهپادها در چندین مرکز دفاعی این کشور مشاهده شده‌اند.

وزارت دفاع دانمارک محل دقیق رویت پهپاده ارا گزارش نکرد، اما چندین رسانه محلی گزارش دادند که یک یا چند پهپاد در نزدیکی یا بالای پایگاه هوایی نظامی «کاروپ» دیده شده‌اند.

پخش «دی‌آر» دانمارک گزارش داد که که در آسمان داخل و خارج حصار پایگاه هوایی پهپادهایی مشاهده شدند.

این در حالی است که ابتدای هفته جاری چندین پهپاد در دانمارک مشاهده شده بود و برخی از آنها سبب تعطیلی موقت این کشور شدند.

انتهای پیام/