زلزله ۵.۶ ریشتری شمال غربی چین را لرزاند
زمینلرزهای به قدرت ۵.۶ ریشتر، شمال غربی چین را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، زلزله به قدرت ۵.۶ ریشتر ساعات اولیه امروز -شنبه- بخش «لونگشی» در شمال غربی چین را لرزاند.
خبرگزاری دولتی شینهوا به نقل از مرکز ملی زلزلهشناسی چین گزارش داد که کانون در عمق ۱۰ کیلومتری (۶.۲ مایل) رخ داده است.
این زمینلرزه در تعدادی از شهرستانها در در شمال غربی چین احساس شد.
آتشنشانان و تیمهای امداد و نجات به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند و تاکنون هیچ تلفاتی از این منطقه گزارش نشده است.