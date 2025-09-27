امارات:
موضع ما در رابطه با الحاق کرانه باختری قاطع است
مقام اماراتی گفت که موضع این کشور در قبال الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی قاطع است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «انور قرقاش» مشاور رئیس جمهور امارات متحده عربی، گفت که در جریان دیدار وزیر خارجه این کشور با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شهر نیویورک، موضع این کشور در قبال الحاق کرانه باختری اشغالی توسط رژیم صهیونیستی کشور قاطع بود.
قرقاش در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «همانطور که موضع امارات متحده عربی در بستن پرونده الحاق سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل قاطع بود، دیدار میان شیخ عبدالله بن زاید و نخست وزیر اسرائیل در نیویورک گامی جسورانه برای حمایت از تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ غزه و دستیابی به آتشبس دائمی بود که به فاجعه انسانی پایان میدهد و مسیر صلح را تقویت میکند».