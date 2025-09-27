تشکیل ائتلافی از ۱۲ کشور برای حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد ۱۲ کشور از جمله اسپانیا، فرانسه، ژاپن، عربستان و بریتانیا ائتلافی برای تضمین پایداری بخش مالی تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دادند.

در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا آمده است که کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، ایسلند، ایرلند، ژاپن، نروژ، عربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس و بریتانیا از تشکیل ائتلافی اضطراری برای تضمین پایداری بخش مالی تشکیلات خودگردان خبر دادند.

