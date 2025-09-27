خبرگزاری کار ایران
تشکیل ائتلافی از ۱۲ کشور برای حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطین

کد خبر : 1692164
وزارت خارجه اسپانیا از تاسیس ائتلافی متشکل از ۱۲ کشور برای تضمین استمرار حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد ۱۲ کشور از جمله اسپانیا، فرانسه، ژاپن، عربستان و بریتانیا ائتلافی برای تضمین پایداری بخش مالی تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دادند.

در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا آمده است که کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، ایسلند، ایرلند، ژاپن، نروژ، عربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس و بریتانیا از تشکیل ائتلافی اضطراری برای تضمین پایداری بخش مالی تشکیلات خودگردان خبر دادند.

