خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غرق شدن ۲ مهاجر هنگام عبور از کانال مانش

غرق شدن ۲ مهاجر هنگام عبور از کانال مانش
کد خبر : 1692126
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات فرانسوی از غرق شدن ۲ مهاجر هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، مقامات فرانسوی امروز -شنبه- اعلام کردند که دو مهاجر در طول شب هنگام تلاش برای عبور از کانال «مانش» و رسیدن به  بریتانیا جان باختند و حدود ۶۰ نفر دیگر نجات یافته‌اند.

این حادثه در جنوب سواحل «نوفشاتل-هاردلو» زمانی رخ داد، که حدود ۱۰۰ نفر سعی داشتند با یک قایق موقت به بریتانیا برسند.

یکی از مقامات محلی گفت که حدود ۶۰ نفر در حال حاضر تحت مراقبت هستند.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه که بر اساس داده‌های رسمی تهیه شده است، این حادثه تعداد مرگ و میر ناشی از عبور از کانال مانش در سال جاری را به حداقل ۲۵ نفر می‌رساند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی