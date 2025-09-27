غرق شدن ۲ مهاجر هنگام عبور از کانال مانش
مقامات فرانسوی از غرق شدن ۲ مهاجر هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، مقامات فرانسوی امروز -شنبه- اعلام کردند که دو مهاجر در طول شب هنگام تلاش برای عبور از کانال «مانش» و رسیدن به بریتانیا جان باختند و حدود ۶۰ نفر دیگر نجات یافتهاند.
این حادثه در جنوب سواحل «نوفشاتل-هاردلو» زمانی رخ داد، که حدود ۱۰۰ نفر سعی داشتند با یک قایق موقت به بریتانیا برسند.
یکی از مقامات محلی گفت که حدود ۶۰ نفر در حال حاضر تحت مراقبت هستند.
بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه که بر اساس دادههای رسمی تهیه شده است، این حادثه تعداد مرگ و میر ناشی از عبور از کانال مانش در سال جاری را به حداقل ۲۵ نفر میرساند.