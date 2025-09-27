حملات گسترده نیروهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای اشغالگر اسرائیلی در یک سری حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی، یک مرد فلسطینی را به ضرب گلوله زخمی کردند، به دو امدادگر حمله کردند و سه شهروند را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری، یک پسر فلسطینی در نتیجه شلیک گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جریان درگیری‌هایی که در اردوگاه پناهندگان العروب (شمال) رخ داد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ده‌ها نفر دچار خفگی شدند.

این خبرگزاری گزارش داد که ارتش به «حموده علان» و «صلاح زمعره»، دو امدادگر، در شهر حلحول، شمال الخلیل، حمله کرد و باعث کبودی آنها شد.

