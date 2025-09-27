خبرگزاری کار ایران
حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه

مقمات منطقه‌ای از حمله پهپادی اوکراین به تاسیاست نفتی روسیه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «اولگ نیکولایف» فرماندار منطقه «چاووش» روسیه گزارش داد که پهپادهای اوکراینی به یک ایستگاه پمپاژ نفت در این منطقه حمله کردند.

نیکولائف  در کانال تلگرام خود نوشت: «صبح امروز، نیروهای اوکراینی تلاش کردند از پهپادها در منطقه چاووش استفاده کنند. این حمله به یک ایستگاه پمپاژ نفت در نزدیکی روستای کونار انجام شد».

فرماندار منطقه با بیاناینکه که هیچ تلفات یا تهدیدی برای مردم وجود نداشته است و توضیح داد: «خسارت جزئی به [این تاسیسات] وارد شده و عملیات آن به حالت تعلیق درآمده است».

نیکولائف افزود: «تمام خدمات اضطراری با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و اوضاع تحت کنترل قرار دارد. تمام اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی منطقه و ساکنان آن در حال انجام است».

 

