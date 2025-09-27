خبرگزاری کار ایران
شمارکشته شدگان سیل تایلند به ۷ تن رسید

سیل‌های ناشی از باران‌های موسمی در تایلند، تاکنون ۷ کشته برجای گذاشته است.

به گزارش  ایلنا به نقل از بانکوک پست، مقامات تایلندی امروز -شنبه- گزارش دادند که  شمار کشته شدگان سیل‌‌های ناشی از  بارش‌های موسمی سنگین در این کشور  به ۷ تن افزایش پیدا کرد.

به گفته مقامات خدمات امداد رسانی کماکان  ادامه دارد. 

اداره پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی تایلند  در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۲۶۰ هزار نفر در چندین استان در امتداد رودخانه «چائو فرایا» در هفته جاری تحت تاثیر سیل قرار گرفته‌اند.

آژانس بلایای طبیعی این کشور در ابتدا، سه‌شنبه هفته گذشته از ۴ مورد مرگ در مرکز تایلند خبر داد، اما اکنون این آمار به ۷ تن افزایش داده است.

 

 

