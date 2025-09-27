۳۸ کشته و زخمی در پی حملات روسیه به اوکراین
به دنبال حملات روزگذشته -جمعه- روسیه به اوکراین، ۲ تن کشته و ۳۶ نفر زخمی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از کییف ایندپندنت، مقامات محلی اوکراینی امروز -شنبه- ۲۷ سپتامبر گزارش دادند که حملات روزگذشته روسیه به مناطق مختلف اوکراین منجر به کشته شدن دستکم ۲ و زخمی شدن ۳۶ تن شد.
نیروی هوایی اوکراین در بیانیهای اعلام کرد : «پدافندهای هوایی، ۹۷ فروند از ۱۱۵ پهپاد روسی را رهگیری کردند».
بر اساس بیانیه منتشر شده، ۱۷ پهپاد به مناطق مختلف برخورد کردند و بقایای پهپادهای ساقط شده نیز به ۲ منطقه دیگر اصابت داشتند.