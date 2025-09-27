میزبانی جام جهانی در خطر؛ ترامپ علیه طرح تعلیق اسرائیل از فیفا وارد عمل شد
رئیسجمهور آمریکا در واکنش به طرح تعلیق عضویت تیم ملی فوتبال رژیم صهیونیستی در فیفا، تهدید کرده که ممکن است میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا را به خطر بیندازد. این تصمیم احتمالی باعث افزایش نگرانیها درباره تاثیر سیاسی جنگهای منطقهای بر بزرگترین رویداد ورزشی جهان شده است.
به گزارش ایلنا، سایت عبریزبان «واللا» گزارش داد که با نزدیک شدن زمان برگزاری جام جهانی، بحثها درباره این مسابقات شدت گرفته است. رژیم اسرائیل به دلیل ادامه جنگ علیه باریکه غزه با انزوای جهانی و تحریم مواجه است.
این منبع عبری نوشت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا رابطه خوبی با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، دارد که به صورت مرتب به کاخ سفید میرود، اما به دلیل وضعیت تیم ملی فوتبال اسرائیل، این رابطه در خطر قرار دارد.
ترامپ به رئیس فیفا گفته است که از احتمال حذف تیم اسرائیل جلوگیری کند و تهدید کرده اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است میزبانی جام جهانی در آمریکا به خطر بیفتد، یا ورود برخی کشورها و افراد محدود شود، مشابه کاری که با فلسطینیها در سازمان ملل انجام داده است. همچنین گفته شده برنامههای دیگری هم در دستور کار دولت آمریکا است.
سوال این است که ترامپ تا چه حد حاضر است میزبانی مهم و پرافتخار جام جهانی را به خطر بیندازد؟ و اگر کانادا و مکزیک هم میزبان مشترک باشند، آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟ ۴۰ سال پیش کلمبیا به دلایلی نتوانست میزبان جام جهانی شود و مکزیک جای آن را گرفت.
واللا در عین حال افزود که ترامپ ممکن است تهدید به لغو جام جهانی کند، اما این کار میتواند باعث مخالفت داخلی و انزوای او شود، چون خیلیها او را متهم میکنند که منافع اسرائیل را بر آمریکا ترجیح میدهد. بنابراین احتمالا تهدید میکند اما ادامه دادن در این مسیر برایش دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، شبکه اسکاینیوز گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا با تعلیق عضویت اسرائیل در فیفا مخالفت کرده است. همچنین روزنامه تایمز و چند رسانه دیگر اعلام کردند که اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) هفته آینده جلسهای برگزار میکند و اکثریت اعضا با تعلیق عضویت اسرائیل موافقند و احتمال دارد در اینباره تصمیمگیری شود.