به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا رسما ابتکاری را برای ایجاد یک دیوار پهپادی در امتداد جناح شرقی خود آغاز کرد.

این اقدام بی‌سابقه در واکنش به موارد متعدد و نگران‌کننده نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی از سوی روسیه انجام می‌شود.

نشست افتتاحیه این طرح که روز گذشته -‌جمعه- برگزار شد، ده کشور عضو اتحادیه یعنی بلغارستان، دانمارک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلواکی و فنلاند را گرد هم آورد.

در این مذاکرات که کمیسیون اروپا ریاست آن را بر عهده داشت، ناتو نیز به‌عنوان ناظر حضور داشت.

در این نشست، اوکراین نیز برای مشارکت دعوت شده بود.

قرار است گفت‌وگوها طی روزهای آینده در نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در کپنهاگ ادامه یابد و در آنجا این موضوع در دستور کار اصلی قرار خواهد گرفت.





